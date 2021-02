Biographie

PNL est la plus grande révélation du rap français depuis l’éclosion de Booba. Les rappeurs font exploser les codes traditionnels et imposent leur patte à un hip hop stéréotypé et répétitif. Peace N’ Lovés est un duo de frères MC venant tout droit de la cité des Tarterêts. Ensemble, ils importent le « cloud rap » et en deviennent les principaux ambassadeurs français. Ils sortent en 2014 leur premier album sous forme de mixtape et commencent à répandre leurs morceaux sur les plateformes vidéo en ligne et les réseaux sociaux. Doucement, les productions atmosphériques du déroutant duo se font connaître, viennent interpeler une oreille bien trop habituée à la trap.Avec Le monde Chico (2015), PNL prend une autre ampleur. Leur single Le monde ou rien met la sphère internet à ses pieds et ne tarde pas à faire pâlir la scène hip-hop hexagonale. PNL a envoyé les pontes du genre se reposer sur le banc de touche. Sans prévenir, Ademo et N.O.S n’ont pas copié leurs ainés, n’ont pas sombré dans la facilité. Ils avancent avec une certaine nonchalance. L’hypnose plutôt que l’uppercut. C’est ce faux rythme, presque désabusé et très atmosphérique qui apparait comme le son PNL… Côté stylo, le quotidien de la rue est au menu des festivités. Sans surprise donc ? Non, car filtré par l’ADN de PNL, tout semble inédit, original, franchement neuf. Comme un rêve éveillé, un splif de bitume, un nuage de morosité. Une jolie claque (au ralenti) dont les répliques sismiques se feront sentir dans les mois qui viennent.Un an plus tard, Dans la légende consolide leur marque de fabrique faite de décalages. Avec PNL se mêlent mélancolie douce et violence fulgurante au moyen de productions éthérées et de textes crus. 12 avril 2019, les frères Andrieu reviennent avec Deux Frères, 16 pistes attendues depuis trois ans, lancé avec une vaste campagne de communication et un clip tourné au sommet de la Tour Eiffel pour le single Au DD. Avec des prods entre cloud rap, synthwave et minimalisme digne de leur fascination pour le Japon, PNL alimente son statut d'outsider. © AR/Qobuz