Biographie

Poliça est le projet electro-pop de Channy Leaneagh et Ryan Olson, membres du collectif américain Gayngs basé à Minneapolis. En 2012, le projet livre un premier album, Give You the Ghost, très bien reçu par la critique malgré un certain nombre de détracteurs reprochant à Leaneagh la surabondondace d'effets appliqués à son chant, pouvant de fait paraître déshumanisé. Avec Shulamith, successeur paru en 2013, Poliça livre une copie plus conventionnelle mais tout aussi réussie avec une voix forte et libérée et une belle collection de titres habités pouvant évoquer à l'occasion les oeuvres des anglais de Portishead ("Very Cruel"). © Olivier Duboc /TiVo