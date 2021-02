Biographie

Né Taurus Tremani Bartlett à Chicago en 1999, le rappeur américain Polo G apparaît sur la scène hip-hop à la fin des années 2010, documentant dès 2017 une jeunesse difficile, partiellement passée à l'ombre du système carcéral. Mais ce n'est que l'année suivante, avec le single "Finer Things", écrit en prison, que le MC s'impose auprès du grand public, initiant une série de hits rentrant systématiquement dans le Top 100 américain parmi lesquels le très remarqué "Pop Out (featuring Lil Tjay)", listé au programme de son premier album de 2019, Die a Legend. En 2020, Polo G revient sur le devant de la scène avec The Goat, second opus propulsé par les singles "Heartless" et "Go Stupid". © TiVo