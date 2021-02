Biographie

DJ Polocorp et Peter Pan forment le duo parisien de musique électronique Polo & Pan. DJ la nuit dans des clubs exigeants et créateurs passionnés de projets multimédias, ils sont les auteurs d'une poignée d'EP à tendance poétiques (Rivolta en 2013, Dorothy en 2014, Plage Isolée en 2015, Canopée en 2016), où se croisent des clins d'oeil à la chanson française, des sons électroniques faussement guindés et des références aux dessins animés de Walt Disney. L'ensemble peut aussi bien se danser dehors où dans son salon comme de la vraie house music. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019