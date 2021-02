Biographie

Apparue sur la scène musicale hexagonale avec une série de premières parties et un featuring sur l'album Echo de Matthieu Mendes, l'auteur-compositrice-interprète lyonnaise Pomme livre son premier single sous la forme de "J'suis pas dupe" en 2015, titre également au programme de son premier maxi de 2016, En cavale, qui lui permet d'imposer sa voix et son univers folk-pop héritier, notamment, de ses idoles féminines de la scène country US. En 2017, c'est à l'âge de 20 ans que la précoce vocaliste et multi-instrumentiste livre son premier album chez Polydor, A peu près, porté par le single "Même robe qu'hier". © TiVo