Biographie

Né Bashar Barakah Jackson à Brooklyn en 1999, le rappeur américain Poop Smoke apparaît sur le marché du disque à la fin des années 2010 avec une série de singles dont le remarqué "Welcome to the Party" de 2019, imposant une recette à la croisée d'un hip-hop East Coast façon 50 Cent, de la trap et des sonorités UK Drill. Fort de cette exposition, le MC livre sa première mixtape en 2019 sous le titre Meet the Woo, rapidement déclinée en version deluxe tandis qu'il participe au projet JACKBOYS de Travis Scott et annonce la sortie d'une seconde tape avec le single "Christophe Walking". Paru un mois avant son décès par balle à son domicile de Hollywood Hills, Meet the Woo 2 décroche notamment la septième place des charts américains. © TiVo