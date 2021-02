Biographie

Theodore Ted Horowitz est un musicien XXL, ses mensurations font exploser la moyenne de tout un chacun. Le géant de New York City a sorti 31 albums si l’on cumule ses enregistrements live à ses productions studio. Né en 1960 en plein cœur du Bronx, le musicien se passionne pour le blues et va chercher ses influences chez des artistes tels que Willie Dixon, Led Zeppelin ou encore Jimi Hendrix et Albert King. Son style de guitare agressif est typique de Big Apple mais ce n’est pas pour autant que Popa Chubby n’essaye pas d’y ajouter des variantes. Funk, rock, blues, punk, country… Le guitariste sait tout faire et transforme ses albums en terrain d’expérimentations musicales : des balades sur l’un, de la country pour l’autre… Un peu à la manière d’un Calvin Russell, Popa Chubby a connu plus de peine à se faire connaître chez l’oncle Sam plutôt que sur le Vieux Continent. Mais avec maintenant plus de 25 ans de carrière, tous pop a chubby en pensant au massif guitariste. © AR/Qobuz