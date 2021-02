Biographie

Pianiste et violoniste née à Londres en 1982 et fille de l'artiste Norman Ackroyd, Poppy Ackroyd suit une formation de musicienne classique récompensée par un master. Adepte de la performance et du jeu contemporain, elle utilise différents matériels comme le médiator, l'archet électronique ou des baguettes pour exploiter les ressources sonores de ses instruments. Ses compositions influencées par la musique minimaliste et répétitve de Philip Glass et Steve Reich sont ensuite travaillées à l'ordinateur. Sa rencontre avec le multi-instrumentiste et producteur Joe Acheson débouche sur des collaborations au sein du Joe Acheson Quartet (2005-2009), puis du HIdden Orchestra à partir de l'année 2010. Elle enregistre trois albums avec cette formation avant d'entreprendre un carrière sous son nom. Agrémentés de performances conceptuelles, les albums Escapement (2012) et Feathers (2014) sont publiés par le label Denovali Records, puis réédités par One Little Indian, avec lequel Poppy Ackroyd signe en 2017 pour les oeuvres minimalistes suivantes, Sketches (2017) et Resolve (2018), mixé par Joe Acheson, avec les participations de la violoncelliste Jo Quail, du percussionniste et joueur de hang Manu Delago et du clarinettiste Mike Lesirge. En 2019 paraît son pendant électronique Resolve Reimagined, constitué de remixes. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020