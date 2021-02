Biographie

Né à la fin des années 1980 de l'imagination de son leader Steven Wilson, le groupe Porcupine Tree a, au fil d'une discographie ambitieuse, réussi le grand écart entre psychédélisme à la Pink Floyd (The Sky Moves Sideways, en 1995) et rock progressif moderne en proposant une fusion intéressante entre pop et metal (In Absentia, en 2002). Même en ayant signé sur une major, le groupe refuse de tomber dans la facilité et poursuit sa carrière en s'affranchissant des modes. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2018