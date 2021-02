Biographie

Porter Robinson est un DJ et producteur de musique house originaire de Chapel Hill, en Caroline du Nord. Il enregistre ses premières maquettes à l'age de 13 ans et publie ses compositions sur le site Beatport. C'est ainsi qu'il se fait remarquer par Skrillex, qui produit son premier titre « Spitfire », en 2011, sur son label OWSLA. Il n'a que dix-huit ans quand Lady Gaga et Avicii lui réclament des remixes (« The Edge of Glory»). Le jeune DJ joue dans des fetivals à travers le monde en compagnie de Tiësto puis de son mentor Skrillex. En 2012, le simple « Language » est diffusé sur Radio 1 en Angleterre, où il atteint la troisième place du classement UK Dance. L'année suivante, Porter Robinson devient l'artiste numéro un des sites HypeMachine et Beatport. Son ascension fulgurante est ponctuée par les sorties de plusieurs simples en 2014 dont « Sea of Voices », « Sad Machine », « Lionhearted », « Flicker » et, en 2016, par une collaboration avec son homologue français Madeon sur le titre « Shelter ». © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2016