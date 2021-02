Biographie

Ensemble londonien de jazz dont la particularité est l'utilisation du hang (instrument de percussion métallique en forme de cloche) sur son son premier album Knee-Deep In The North Sea (2007), Portico Quartet est constitué des musiciens Jack Wylie (saxophone), Milo Fitzpatrick (contrebasse), Duncan Bellamy (batterie) et Nick Mulvey (percussions). Le quartette, signé par le label Real World, réalise à intervalles réguliers une série d'albums aventureux, entre jazz, world et electro, acclamés par la critique : Isla (2010) et Portico Quartet (2012) sont suivis le double album en public Live/Remix (2013) et Living Fields (2015), enregistré en trio sous le nom de Portico, après les départs successifs de Nick Mulvey (2011) et Keir Vine (2014). La formation retrouve son nom d'origine pour l'album suivant Art in the Age of Automation (2017). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017