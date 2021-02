Biographie

Si Portishead n'a pas inventé le trip-hop, ils ont été parmi les premiers à le rendre populaire, notamment aux États-Unis. S'inspirant des beats lents et élastiques qui dominaient l'album Blue Lines de Massive Attack et ajoutant des éléments de cool jazz, d'acid house et de musiques de film, Portishead crée un son atmosphérique, à la fois sombre et séduisant. Le groupe, moins avant-gardiste que Tricky et moins attaché aux influences dance que Massive Attack, écrit des chansons pop pseudo-cabaret suggestives qui renversent les structures conventionnelles avec des productions expérimentales et des rythmes de trip-hop. Portishead a ainsi conquis un vaste public. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo