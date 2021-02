Biographie

Né Austin Richard Post à Syracuse dans l'état de New York en 1995 et installé à Los Angeles, l'auteur-compositeur-interprète et rappeur américain Post Malone s'impose comme l'un des plus grands succès commerciaux pop-rap de sa génération, passant du statut de curiosité à celui de superstar en l'espace de cinq ans, alignant les singles classés au Top 10 à l'aide d'une recette mêlant flow unique, paroles sensibles et productions hip-hop autant redevables à Tim McGraw qu'à Kanye West. Suite à la sortie du single "White Iverson" en 2015, certifié cinq fois platine, l'américain livre Stoney en 2016, premier album suivi en 2018 par le numéro un beerbongs & bentleys générant les hits "Rockstar", "Better Now" ou "Psycho" puis Hollywood's Bleeding en 2019, propulsé pour sa part par les extraits "Circles" et "wow.". © TiVo