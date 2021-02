Biographie

Formé en 1977 à Newcastle autour de l'auteur-compositeur-interprète Paddy McAloon, Prefab Sprout est l'un des groupes britanniques à l'aura les plus intactes des années 80, bénéficiant notamment sur le territoire américain du statut de groupe culte, n'ayant jamais réussi à s'imposer commercialement alors qu'il déchaînait les éloges des critiques. Doué de l'une des plumes les plus fines de la scène et d'une voix unique d'une douceur peu commune, McAloon signe quelques-unes des plus belles perles de l'indie pop de l'époque et livre l'intemporel Steve McQueen en 1985, dominant une discographie exemplaire. Au fil des années, McAloon se retrouve seul à la barre de Prefab Sprout, opérant notamment un retour aussi spectaculaire qu'inattendu en 2013 avec Crimson/Red. © Olivier Duboc /TiVo