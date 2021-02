Biographie

Assez injustement méconnu en Europe, Primus est un groupe charnière dans l'évolution du rock alternatif US des années 1990. Alors que toutes les oreilles sont tournées vers le phénomène grunge, Primus déboule avec trois albums qui marquent leur temps. Entre rock alternatif, metal, funk et dissonances expérimentales, Primus brille avec Sailing the Seas of Cheese (1991), Pork Soda (1993), et Tales from the Punchbowl (1995). Le groupe atteint à l'insu de tous une célébrité planétaire à travers le générique de la série South Park dont il est l'auteur. Mis en pause en 2000, Primus revient pour le EP Animals Should Not Try to Act Like People en 2003 et la compilation They Can't All Be Zingers en 2006. L'attente est récompensée en 2011 avec le nouvel album Green Naugahyde. Primus s'embarque ensuite dans une relecture de la bande originale de Willy Wonka & the Chocolate Factory avec Primus & the Chocolate Factory with the Fungi Ensemble en 2014. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015