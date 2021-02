Biographie

DJ et rappeuse new-yorkaise, Princess Superstar a d’abord fait ses armes dans le rock avant d’entamer en 1994 une carrière dans le hip hop. En 1996, elle signe son premier album Strictly Platinum. Ses dix ans de carrière sont salués par la compilation The Best of Princess Superstar en 2007. © ©Copyright Music Story David Héry 2015