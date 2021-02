Biographie

Proof est le fondateur du groupe D12 et le meilleur ami et complice musical d'Eminem. Il est surtout celui qui a permis au rap de Detroit de construire son identité et d'émerger sur la scène américaine et internationale. Son seul album solo, Searching for Jerry Garcia sort en 2005. Proof perd la vie lors d'une fusillade le 11 avril 2006, sur 8 Mile Road à Detroit (Michigan). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015