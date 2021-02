Biographie

La bassiste, synthé et dj Alex Gifford a démarré sa carrière comme musicien de session, jouant des synthés pour Van Morrison et du saxophone pour les Stranglers. Ensuite, il rejoint le collectif dance « The Grid » et même travaillé avec Peter Gabriel dans son studio Real World à Bath en Angleterre. En 96, il décide d'exhausser ses propres fantasmes musicaux et de composer pour lui. Gifford s'allie donc avec le batteur Will White. Leur premier ep « Dive » qui sort sur l'excellent label « Wall Of Sound » séduit Adidas qui décide d'en utiliser un extrait pour illustrer une de ses pubs. D'autres singles suivent jusqu'au moment où leur ep « Spybreak » et plus particulièrement leur reprise du thème de James Bond pour la compilation de David Arnold. (« Shaken And Stirred ») les propulse dans les charts. Ils décident ensuite d'honorer différentes demandes de remixes pour des artistes aussi divers que Soul Coughing, Luscious Jackson, ou 808 State. Au début 98, ils commercialisent leur véritable premier album « Decksandrumsandrockandroll » qui va être un véritable carton, principalement en Europe. © ©Copyright Music Story 2015