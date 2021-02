Biographie

Fils de la chanteuse de reggae Lorna Bennett et d'un chanteur de calypso, Oje Ken Ollivierre est né le 27 mars 1981 à Saint Elizabeth en Jamaïque. Son environnement familial le pousse naturellement vers la musique qu'il embrasse définitivement en 2005 avec la mixtape Lyrical Overdose, Volume 1. En 2011, son album The Seven Year Itch fait sensation sur l'île pour la qualité de son reggae contemporain et la chanson « Rasta Love » avec Ky-Mani Marley. Repéré à l'échelon international, Protoje sort en 2013 The 8 Year Affair. Sorti au printemps 2015, son troisième album Ancient Future est numéro un des ventes reggae aux Etats-Unis et plébiscité par la presse européenne. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019