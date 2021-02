Biographie

Psy 4 de la Rime est un groupe de rap français originaire de Marseille. Composé de Segnor Alonzo, Soprano, Don Vincenzo et Sya Styles, il voit le jour en 1995. Block Party sort en 2002 en association avec Virgin France, et connaît un grand succès. Il se classe numéro sept dans les charts de ventes d'albums en France et produit quatre tubes ("Le son des Bandits", "Block Party", "La Vengeance a deux Visages", "Sale Bête"). L'album suivant, les Enfants de la Lune, sorti également sur 361 Records, est encore plus populaire. En 2008, Psy 4 de la Rime publie un troisième album, Les Cités d'or, qui fait lui aussi un carton. © Jason Birchmeier /TiVo