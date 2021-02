Biographie

Véritable uppercut qui chamboula l'histoire du hip hop à la fin des années 80, Public Enemy demeure LA référence en matière d'engagement idéologique ET musical. Quelques albums suffiront à Chuck D et sa bande pour devenir des équivalents rap des Rolling Stones, offrant une version black et sans langue de bois de CNN, auscultant chaque recoin de la société américaine à coup de rimes (très) riches et de samples lettrés et souvent carnassiers. PE ce sont certes les mots mais aussi le son. Une approche de la production (la Bomb Squad pilotée par le producteur Hank Schocklee !) qui fit des miracles sur les trois premiers albums du groupe, trois opus aussi essentiels que Yo ! Bum Rush The Show, It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back et Fear Of A Black Planet.