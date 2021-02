Biographie

Alternativement sous les noms de Puff Daddy, Puffy, P. Diddy ou Diddy tout court, Sean Combs s'est affirmé dans les années 1990 comme l'un des plus éminents money-makers d'un rap américain enfin sorti de l'ombre. Producteur (on lui doit l'immense classique du Notorious B.I.G., Ready to Die, 1994), songwriter ou interprète, il collectionne les disques d'or et les tubes à la pelle. Considéré par beaucoup comme un traître à la cause hip-hop, cet homme d'affaires avisé est de ceux qui ont le plus contribué à ériger le rap en un authentique business, au côté de personnalités telles que Master P ou Jay-Z, notamment, en l'acoquinant aux radios grand public. Le triomphe de No Way Out en 1997 est suivi d'autres succès dont le producteur businessman n'a pas à rougir, Forever en 1999 et The Saga Continues en 2001, de même que son retour sous l'intitulé Diddy pour Press Play en 2006. Entouré d'une cohorte de producteurs, collaborateurs et du duo féminin Dirty Money, Diddy publie Last Train To Paris fin 2010. © ©Copyright Music Story 2015