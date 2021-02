Biographie

Formé à Bruxelles en 2005 autour du britannique Matthew Irons, du français Romain Descampe et du suédois Egil Franzén, Puggy est un trio pop-rock dont la carrière internationale décolle véritablement dès le second album, Something That You Might Like, paru en 2010 et succédant à quelques singles, deux maxis (Cat en 2004 et Teaser en 2009) et un premier opus, Dubois Died Today, publié en 2007. Fort du succès de ce second effort, réédité en 2011, le groupe livre la même année la suite de ses aventures sur To Win the World, suivi par Colours en 2016. © TiVo