Biographie

Punish Yourself se définit comme un groupe "Cyberpunk-fluo-zombie", ce qui signifie concrètement que le groupe toulousain joue un metal industriel aux influences punk, tout en apparaissant sur scène recouvert de peinture fluo. Ce visuel extravagant et une musique réellement puissante, fait de Punish Yourself une vraie attraction des grands festivals internationaux. Formé en 1994, Punish Yourself débute avec Feuer Tanz System en 1998. Les albums du groupe portent des noms aussi explicites que Sexplosive Locomotive (2004), Gore Baby Gore (2006) ou Pink Panther Party (2009). Phenomedia en 2010 est une rencontre entre Punish Yourself et Sonic Area. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015