Biographie

Membre du duo hip hop sudiste Clipse aux côtés de son frère No Malice, le rappeur américain Pusha T (né Terrence LeVarr Thornton à New York en 1977 mais ayant grandi en Virginie) entame une carrière solo en 2010, signant sur le label G.O.O.D. Music de Kanye West et participant dans la foulée à l'opus My Beautiful Dark Fantasy de ce dernier. L'année suivante, Pusha T livre la mixtape Fear of God, annonciatrice d'un premier opus officiel, Fear of God II: Let Us Pray, suivi en 2013 par My Name Is My Name puis King Push - Darkest Before Dawn: The Prelude en 2015. En 2018, le MC livre le très attendu DAYTONA, chaleureusement accueilli par la critique comme les fans, mêlant rap sudiste, trap et boom bap avec maestria. © TiVo