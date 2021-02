Biographie

Pussy Riot est plus un collectif protestataire qu'un véritable groupe. Formé d'une trentaine de personnes dont une dizaine se produit sur scène, Pussy Riot est un collectif féministe cherchant promouvoir les droits de la femme en Russie et dénonçant le pouvoir exercé par Vladimir Poutine. Sur scène, Pussy Riot se produit en robes et collants de couleurs vives, le visage masqué par des cagoules. Le 21 février 2012, Pussy Riot fait irruption dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou pour dénonce la collusion du patriarcat orthotoxe avec le pouvoir politique. Taxés de blasphématoires, leurs propos valent à trois membres de Pussy Riot d'être incarcérés en attendant le verdict d'un procés fixé au 17 août 2012. Les trois femmes reçoivent le soutien de nombreux artistes et personnalités internationales. NadejdaTolokonnikova, Ekaterina Samoutsevitch, et Maria Alekhina sont finalement condamnées à deux ans de privation de liberté chacune. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015