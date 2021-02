Biographie

Projet parallèle des cinq membres de Valaire, Qualité Motel est un groupe de musique électronique axé sur la piste de danse. Ses deux albums festifs – Motel California et C’est pas la qualité qui compte – sont des collections de collaborations avec une grande variété d’artistes pop ou hip-hop du Québec (Karim Ouellet, Marie-Élaine Thibert, Fanny Bloom, Lary Kidd, FouKi, Les Louanges et bien d’autres). Conçue sur mesure pour présenter des spectacles, la formation a passé plusieurs années à tourner partout dans la province, offrant des performances où l’humour et le party sont à l’honneur. Qualité Motel s’appuie sur le côté plus pop, délirant et énergétique des musiciens de Valaire pour le multiplier de manière exponentielle.