Biographie

Collectif de rappeurs issus d'Atlanta baptisé d'après le label fondé par Pierre “Pee” Thomas et Kevin “Coach K” Lee en 2012, Quality Control compte dans ses rangs plusieurs poulains dont le statut a largement dépassé les limites du marché américain, à l'instar de Lil Yachty, Lil Baby, Cardi B et surtout du trio Migos, constitué de Quavo, Offset et Takeoff. Le collectif livre un premier recueil en 2017, intitulé Quality Control : Control the Streets Volume 1, suivi par un encore plus gargantuesque second volume en 2019, voyant s'inviter des noms comme Gucci Mane, Meek Mill, Playboi Carti ou French Montana. © TiVo