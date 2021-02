Biographie

Fondé par des lauréats des conservatoires de Paris et de Lyon, le Quatuor Diotima tire son nom de l’œuvre de Luigi Nono Fragmente-Stille, an Diotima, affirmant ainsi son engagement en faveur de la musique de son temps. Partenaire privilégié de nombreux compositeurs (Helmut Lachenmann, Pierre Boulez, Brian Ferneyhough, Toshio Hosokawa…), il commande régulièrement de nouvelles pièces à des compositeurs tels que Alberto Posadas, Gérard Pesson, Emmanuel Nunes, James Dillon, Oskar Bianchi ou encore Miroslav Srnka. Le Quatuor ne néglige pas pour autant le répertoire classique du quatuor à cordes, portant une attention particulière aux derniers quatuors de Beethoven, à la musique française et au répertoire du début du XXe siècle. Lauréat de plusieurs concours internationaux (concours de Londres, Berlin), le Quatuor Diotima s’est produit sur la scène internationale et a joué dans la plupart des festivals et séries de concerts européens (Philharmonie et Konzerthaus de Berlin, Konzerthaus de Vienne, Reina Sofia Madrid, Cité de la musique, Wigmore Hall…). Il a réalisé de nombreuses tournées aux États-Unis, en Asie (Chine, Corée, Japon), en Australie et en Amérique du Sud. Dès son premier disque (Lachenmann/Nono), le talentueux Quatuor Diotima est salué par la presse musicale avec un « Coup de cœur » de l’Académie Charles Cros ainsi qu’un « Diapason d’or de l’année 2004 ». Sa discographie inclut les deux Quatuors de Janácek (Diapason d’or 2008), les Quatuors de Lucien Durosoir (Choc du Monde de la musique), le Concerto pour quatuor et orchestre de Schoenberg, le cycle d’Alberto Posadas Liturgia Fractal (Diapason d’or), l’œuvre pour quatuor de Toshio Hosokawa (Neos), un disque Chaya Czernowin (Wergo) et un album avec Thomas Larcher (ECM). Le Quatuor Diotima enregistre aujourd’hui le répertoire classique, romantique et moderne en exclusivité pour Naïve. Son enregistrement des Quatuors d’Onslow (2009) a été un grand succès critique (Diapason d’or, Événement du mois de Diapason, Excepcional de Scherzo…). Il a été suivi d’un second disque consacré à Berg, Schoenberg et Webern, avec la participation de Sandrine Piau et de Marie-Nicole Lemieux. Quatuor Diotima reçoit régulièrement le soutien de l’Institut français, de la Spedidam et de Musique Nouvelle en Liberté. Il est également soutenu par la Drac et la Région Centre pour sa présence en région Centre.