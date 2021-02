Biographie

Philippe Bernhard (violon de Giovanni Battista Guadagnini de 1780)Loïc Rio (violon d’Alessandro Gagliano de 1734) Laurent Marfaing (alto Luigi de Mariani de 1660)François Kieffer (violoncelle de Matteo Goffriller «ex-Warburg» de 1706)Pourquoi Modigliani ?S’il a été longtemps naturel qu’un quatuor à cordes porte le nom de son premier violon, une conception plus démocratique de l’ensemble fit évoluer les manières. Au fil du temps, pour marquer leur identité, il parut opportun à certains de chercher un patronyme faisant appel à leur patrie d’origine ou à l’institution dans laquelle ils étaient nés. Le choix s’étendit à desnoms de compositeurs parfois même de luthiers ; à toutes les époques certains choisirent une appellation à consonance artistique, musicale ou poétique ; plus récemment on vit les goûts s’orienter vers le monde de la peinture, de la philosophie ou de la poésie. En 2003 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, quatre étudiants, amis deux à deuxde longue date, décident de fonder un quatuor à cordes. La visite de l’exposition que le Palais du Luxembourg consacre cette année-là au peintre Amedeo Modigliani les enchante. La musicalité du nom de l’artiste mais plus encore la personnalité de son style, reconnaissable entre tous, les touchent au plus profond et les incitent à porter son nom. Cette singularité, qui fait le charme de son œuvre, les conforte dans l’idée qu’un quatuor se doit d’avoir une identité sonore. « Ton devoir réel est de sauver ton rêve » avait écrit le peintre. Avec le désir de tracer leur propre voie par des choix personnels et sincères, les Modigliani en ont fait leur devise, comme pour aller au bout de leur idéal, celui de toucher leur public par une identité esthétique et sonore qui soit une signature.Jean-Michel MolkhouFondé en 2003 par quatre étudiants du Conservatoire National de Musique de Paris qui ont suivi l’enseignement du Quatuor Ysaÿe, de Walter Levin, Gyorgy Kurtag, Volker Jacobsen ainsi que du Quatuor Artemis, le Quatuor Modigliani s’est rapidement distingué par le haut niveau de sa formation consacrée par trois premiers prix de concours internationaux (« Frits Philips, Eindhoven » en 2004, « Vittorio Rimbotti, Florence » en 2005, « Young Concert Artists, New York » en 2006) lui donnant accès aux grandes scènes mondiales (Carnegie Hall, Lincoln Center aux Etats-Unis, Wigmore Hall à Londres, Concertgebouw d’Amsterdam…), jusqu’au Japon et partout en Europe. Elargissant son répertoire de quatuor, il collabore avec des artistes comme Sabine Meyer, Anne Gastinel, Eric Le Sage, Gary Hoffman, Jean-Marc Luisada, Michel Dalberto, Jean-Frédéric Neuburger… Par sa maturité et sa sonorité unique, le Quatuor Modigliani confirme au fil des années ses grandes qualités musicales en restant parmi les formations de chambre les plus réclamées dans le monde. 01/2014