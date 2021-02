Biographie

Né Quavious Keyate Marshall en Géorgie en 1991, le rappeur américain Quavo s'allie en 2009 à son cousin Offset et son neveu Takeoff pour former Migos, révélé par le single "Versace" en 2013, extrait de la mixtape Young Rich N*ggas. En parallèle de sa carrière au sein de Migos, Quavo entame un parcours solo dès 2016 avec un featuring sur le "Champions" de Kanye West et une série de singles dont le "Fuck Cancer" de Young Thug ou "Go Off" avec Lil Uzi Vert et Travis Scott, extrait de la bande originale du film Fast & Furious 8. Suite à la publication en 2017 de Huncho Jack, Jack Huncho, premier effort sous l'alias Huncho Jack, Quavo revient en solo en 2018 avec l'album QUAVO HUNCHO, porté par le single "WORKIN ME". © TiVo