Biographie

Queen Latifah est une chanteuse et une actrice accomplie, elle est surtout une des premières représentantes du rap au féminin. Lorsque sort en 1989 All Hail the Queen, l'univers macho du rap s'incline devant le talent de la jeune femme. Queen Latifah mène de front dès 1991, une vraie carrière d'actrice en parallèle avec sa carrière de chanteuse. Elle reçoit sa plus grande reconnaissance commerciale avec les albums aux accents jazz, The Dana Owens Album (2004) et Trav'Lin' Light (2007). Queen Latifah prépare un album rap pour 2009 avec les participations de Missy Elliott et Dr.Dre. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020