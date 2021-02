Biographie

Avec Queens of the Stone Age qui nait en 1996, le rock stoner touche enfin le grand public. Après la séparation de son groupe Kyuss, le chanteur et guitariste Josh Homme est l'instigateur de cette nouvelle aventure de rock poids lourd : il s'entoure du batteur Matt Cameron, du guitariste John McBain et du bassiste Van Conner, tous passés, comme lui, par d'autres groupes.Sous le nom de Gamma Ray, ils sortent un premier EP éponyme en 1996. En apprenant que ce nom est déjà pris, ils adoptent leur nom définitif. En décembre paraît ce qu'on appelle un « split-album » intitulé Kyuss/Queens Of The Stone Age, qui comporte trois titres enregistrés avant la séparation de Kyuss et trois nouveaux titres. Après cette sortie, Josh Homme se défait de Mcain et Cameron, ce dernier étant remplacé par Alfredo Hernández. C'est alors qu'est enregistré en 1998 un tout nouvel album éponyme qui rencontre un franc succès et permet au groupe de s'affranchir de l'héritage de Kyuss. Cet album inaugure aussi leur collaboration avec Dave Catching et Nick Oliveri (ex-Kyuss), qui finissent par intégrer le groupe, respectivement en tant que guitariste et bassiste. C'est avec cette composition que QotSA enregistre en 2000 son second album Rated R. Un disque marqué par une collaboration avec Mark Lanegan qui, à son tour, deviendra membre (chanteur) à part entière.Queens of the Stone Age prépare ensuite ce qui sera son disque le plus abouti : Songs For The Deaf, (album-concept qui fait voyager l'auditeur au gré des villes et des fréquences de radio), avec la participation de l'ex-Nirvana et cerveau des Foo Fighters, Dave Grohl. A la sortie de l'album en 2002, le succès tant public que critique est au rendez-vous, et QotSA devient une véritable référence en matière de rock heavy. C'est au cours de la promotion de Songs For The Deaf que Troy Van Leeuwen (à la guitare) et Joey Castillo (batterie) rejoignent la formation et que Dave Grohl et Oliveri la quittent. Les membres restant, rejoints par Alain Johannes, enregistrent en 2005 un quatrième album, Lullabies To Paralyze, qui rencontre un succès très rapide. En 2007 est enregistré Era Vulgaris, où Lanegan n'apparaît plus qu'en tant que collaborateur. Si cet album est pour QotSA l'occasion d'explorer de nouvelles influences (blues notamment), il est tout de même accusé de manquer d'originalité. Lors de la tournée, Alain Johannes est remplacé à la basse par Michael Schuman ; le groupe est aussi rejoint par Dean Fertita.Joey Castillo quitte le groupe peu après, et la participation de Dave Grohl est annoncée. En préparation, un album qui sort en juin 2013 : . Like Clockwork, qui comme les précédents est l'occasion de nombreuses participations (Elton John, Mark Lanegan, Nick Oliveri, Trent Reznor ou encore Alex Turner). Queens of the Stone Age est décidément un groupe à la formation instable, mais qui sait s'entourer.