Biographie

La carrière du groupe de heavy metal des années 80 Quiet Riot fut assez chaotique... Entre les échecs commerciaux et les dissensions au sein du groupe californien, le groupe n'aura véritablement connu qu'un seul gros succès en 19983, avec le single « Cum on Feel the Noize ». Puis, d'albums en albums, le groupe déclinera peu à peu, jusqu'à la mort de son leader, Kevin DuBrow, en 2007, un an après le dernier opus, intitulé Rehab... Dès lors, de nombreux chanteurs se succéderont à la barre du groupe sans que celui-ci ne parvienne à se stabiliser. Au point qu'à l'heure de Road Rage, son album de 2017, le nouveau chanteur, Tarsha Nichols, jette l'éponge après son enregistrement et que son remplaçant, James Durbin, doive tout reprendre à zéro. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2017