Biographie

C'est en grande partie à Ray Charles, musicien aveugle depuis l'âge de 6 ans, qu'on doit le développement de la soul. D'autres chanteurs tels que Sam Cooke et Jackie Wilson ont aussi largement contribué à populariser le style, mais Charles a eu un rôle plus important, il a conçu une nouvelle forme de pop noire en fusionnant le R&B des années 50 avec des chants gospel, en ajoutant un foisonnement de sonorités jazz contemporain, blues, et country. Son style de chant est l'un des plus émouvants et des plus facilement reconnaissable de tous les artistes du XXe siècle. Il était également exceptionnel en tant que joueur de synthétiseur, arrangeur et leader de groupe. Bien qu'il ait enregistré peu de classiques après le milieu des années 60, il a enregistré et s'est produit régulièrement jusqu'à sa mort. © Richie Unterberger /TiVo