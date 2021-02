Biographie

R.E.M. marque un point lorsque le post-punk évolue ver le rock alternatif. La sortie en 1981 de leur premier single, "Radio Free Europe," déclenche un mouvement de retour à la garage au sein de l’American underground. Combinant des accroches de guitare éclatantes à des paroles cryptiques marmonnées et une esthétique bricolée empruntée au post-punk, le groupe propose un son à la fois traditionnel et moderne. Tout au long des années 80, ils travaillent sans relâche, sortant des albums chaque année et enchaînant les tournées. À la fin des années 80, leur communauté de fans s’est suffisamment élargie pour leur assurer des ventes solides, mais le succès dans le Top 10 de Document et de "The One I Love" en 1987 est une surprise. Après l’album Document, R.E.M. devient tranquillement l’un des groupes les plus populaires de la planète. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo