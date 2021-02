Biographie

R.I.O. n'est pas un obscur DJ brésilien mais le nouveau projet des producteurs de Cascada. Yanou et DJ Manian troquent cette fois la blondeur de Nathalie Horler pour l'ébène de Tony T, chanteur au phrasé dancehall bienvenu. Leur titre « Shine On » s'emploie efficacement à réguler la météo estivale partout en Europe, le titre se classe no 9 en France et no 8 en Italie en juillet 2009. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015