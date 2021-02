Biographie

Né à Baltimore en 1949, Ric Ocasek est principalement connu en tant que leader, chanteur, auteur-compositeur et guitariste de la formation new wave et power pop américaine The Cars, détentrice de quelques hits internationaux comme "Drive", "Just What I Needed" ou "Shake It Up". Outre une carrière solo menée en parallèle entamée en 1982 avec l'album Beatitude et quelques projets collaboratifs (Getchertikitz avec Alan Vega), Ocasek fait partie, à l'instar d'un David Bowie ou d'un Ray Manzarek, de ces artistes-producteurs capable de marquer un disque de leur empreinte, comme le démontrent notamment les deux albums éponymes de Weezer produits par ses soins en 1994 (le bleu) et 2001 (le vert), mais également ses travaux pour Martin Rev, Jonathan Richman ou encore les cultissimes Guided By Voices. © Olivier Duboc /TiVo