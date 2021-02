Biographie

En compagnie de DJ Chuckie et Afrojack, R3hab fait partie des piliers de la house néerlandaise des années 2000. Né Fadil El Ghoul le 2 avril 1986 à Marrakech au Maroc, R3hab a débuté sur la scène dance en 2008 en produisant un titre pour Hardwell. Influencé par Infected Mushroom, R3hab va ensuite se spécialiser dans les remixes pour Lady Gaga, Madonna, LMFAO, Far East Movement, David Guetta ou Katy Perry. Il produit également plusieurs titres pour la chanteuse Havana Brown. R3hab tient son premier succès personnel en 2013 - 2014 avec « Revolution » qui compte sur les participations de Nervo et Ummet Ozcan. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019