Biographie

Révélée par un EP édité en 2003, Rachael Yamagata s'inscrit dans la nouvelle génération d'auteures-compositrices et interprètes américaines de talent, fignolant ses mélodies au piano. Elle pose voix délicate pour Jason Mraz, Ryan Adams ou Ray LaMontagne, et sur ses albums Happenstance (2004) et Elephants... Teeth Sinking Into Heart (2008). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015