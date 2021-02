Biographie

Le succès international d'envergure de la chanson « Fight Song », parue en 2015, intervient tard dans la carrière de la chanteuse et compositrice américaine Rachel Platten. L'artiste, native de Newton Centre dans le Massachusetts, en 1981, se lance dans la musique en 2003 en publiant une compilation de maquettes, Trust in Me. Il faudra attendre huit ans pour qu'elle livre son deuxième album, Be Here, dont le single « 1000 Ships » atteint la 24ème position des charts américains d'« Adult Pop ». En 2015, elle est signée par Columbia qui publie son single pop « Fight Song ». Celui-ci ne tarde pas à se classer numéro 6 des ventes aux États-Unis et numéro un au Royaume-Uni. Paru dans la foulée en janvier 2016, l'album Wildfire comprend le duo « Hey Hey Hallelujah » avec London Grammar.