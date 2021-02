Biographie

Rachel Podger commence ses études musicales en Allemagne et continue en Angleterre, à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, où elle a étudié avec David Takenoo,Pauline Scottt et Micaela Comberti. Pendant son séjour à Londres, Rachel Podger co-fonde deux ensembles spécialisés dans la musique baroque, le Florilegium et l'Ensemble Palladian. Ses premiers enregistrements (pour Channel Classics) sont consacrés aux Sonates et Partitas de Johann Sebastian Bach (1999) et aux Sonates de Bach pour violon et clavecin avec Trevor Pinnock (2001). Encensés par la critique, ses deux disques sont récompensés par le magazine BBC Music. En 2002, c'est une autre référence du monde de la musique qui plébiscite son enregistrement des Douze fantaisies pour violon seul de Telemann en recevant un Diapason d'or. Depuis 1997, Podger est directrice musicale de l'English Concert, ensemble avec qui elle voyage dans le monde entier, jouant de nombreuses fois en soliste. Rachel a rejoint Andrew Manze au sein de l'Academy of Ancient Music, pour jouer les doubles concertos de Bach et Torelli. Rachel Podger est aussi professeur de violon baroque à la Guildhall School of Music and Drama of London depuis 1995. Elle enseigne également à l'Académie Internationale d'été d'Innsbruck, en Autriche et à la Hochschule à Bremen.