Biographie

Née Rachel Mary Berkeley Portman le 11 décembre 1960 à Haslemere dans le Surrey, Rachel Portman est une compositrice de musique de film anglaise. Elle commence à composer à quatorze ans avant de rejoindre le Worcester College à Oxford où en plus de ses études musicales, Rachel Portman met en musique des pièces de théâtre ou des court-métrages d'autres étudiants. En 1982, elle compose la musique du film Privilegied qui voit également les débuts de Hugh Grant en tant qu'acteur. Rachel Portman travaille ensuite régulièrement en Angleterre avec des films comme Oranges Are Not the Only Fruit (1990) ou Shoot to Kill. Son talent est bientôt happé par Hollywood qui ne tarde pas à en faire la première compositrice à recevoir un Academy Award pour la musique du film Emma en 1996. Dès lors les succès s'enchaînent pour une Rachel Portman qui compose pour plus de cent films ou oeuvres télévisuelles. Parmi ses nombreuses réalisations, Addicted to Love (1997), Chocolat (2000), Oliver Twist (2005), Belle (2013) ou Goldmothered (2020) retiennent l'attention. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020