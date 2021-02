Biographie

Formé à Paris par Pierre Guénard, Manu Ralambo et Colin Russeil en 2013, Radio Elvis est un groupe de rock révélé par le concours Les Inrocks Lab et le Radio Crochet Inter. Un premier maxi, Juste avant la ruée voit le jour en 2013, et permet à la formation de décrocher un contrat chez PIAS qui réédite le disque avant de publier son successeur, Les Moissons, en 2015, proposant à un plus large public la découverte de la recette élégante et littéraire digne d'un Dominique A. C'est en 2016 que sort le premier album de Radio Elvis, porté par les singles "La Route" et "Les Moissons". © TiVo