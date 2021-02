Biographie

La scène house roumaine compte désormais parmi les plus vivaces d'Europe. Après l'italo dance, l'eurodance, et autres house suédoise, c'est de la house de Bucarest qu'il convient de parler. Radio Killer crée la sensation en lançant en 2009, la campagne Who Is Radio Killer? pour le lancement de son single « Voila ». Le titre est un succès avéré en Roumanie et en Europe de l'est et centrale. Paul Damixie et Radio Killer récidivent en 2010 avec « Be Free », avant de culbuter tout le continent en 2011 avec le tube « Lonely Heart ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015