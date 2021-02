Biographie

Depuis la sortie de leur EP Télé Télé en 2007 et la parution de leur premier album, Cliché Hot, l'année suivante, Gabriel Louis Bernard Malenfant (N.-B.) et Jacques Alphonse Doucet (N.-É.) impressionnent journalistes et public avec leurs airs accrocheurs à saveur hip-hop teinté d'électro. Après avoir été retenu dans la courte liste du Prix de musique Polaris 2010 avec leur deuxième album, Belmundo Regal, le duo d'Acadiens a remporté plusieurs prix, dont le prix Miroir Musique urbaine et actuelle du Festival d'été de Québec, une attribution en tant que Révélations Radio-Canada 2010-2011 et le Félix de l’Album de l’année - Hip-hop en 2012 pour l’opus Havre de Grâce. Après avoir conquis la ville (Cliché Hot), la mer (Belmundo Regal) et les étoiles (Havre de Grâce), et clos ainsi un chapitre de son histoire, la formation a voulu prendre l’énergie « live » du spectacle et la transposer sur un album. De ce désir est né Ej feel zoo, paru en mars 2014. Ayant grandi dans un milieu où les anglophones côtoient quotidiennement les francophones, le duo acadien s’est ensuite offert un premier album entièrement en anglais, intitulé Light the Sky, sorti en février 2016. Les beats et musiques de ce plus récent album sont signés par Shash’U, DJ Champion, J.u.D. et Alex McMahon. Au fil des dernières années, Radio Radio est devenu un incontournable de la scène musicale, se prouvant à maintes reprises dangereusement efficace (Philippe Papineau, Le Devoir). Le groupe s'est produit dans plusieurs villes entre autres aux FrancoFolies de Montréal, au Festival d'été de Québec, à SXSW et au CMJ Music Marathon (NYC), ainsi qu'à plusieurs festivals en France et en Belgique.