Biographie

Formé en 1991 à Oxford autour de Thom Yorke, Johnny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood et Philip Selway, Radiohead s'impose dans les années 90 comme l'une des formations alternatives les plus importantes de son époque, mêlant approche existentielle et expérimentations sonores en une recette unique, arty et audacieuse. Révélé par le succès tardif du single "Creep" au moment de la parution du très remarqué The Bends, son second effort de 1995, Radiohead s'impose comme une force définitivement incontournable avec les chefs-d'oeuvre fin de siècle OK Computer (1997) et Kid A (2000), monuments de pop progressive voyant le groupe entamer une fascinante mutation vers un projet intégrant aussi bien electro, krautrock, ambient que jazz à un idiome pop-rock initial maîtrisé de longue date, faisant de chacune de ses parutions un événement avidement attendu. © TiVo