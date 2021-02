Biographie

Khalif Brown dit Swae Lee (né en 1995) et son frère Aaquil Brown alias Slim Jimmy (né en 1993) sont originaires de Tupelo (Mississippi, États-Unis). Ils grandissent dans une grande pauvreté et rejoignant même à une période la cohorte des sans-abris. Après avoir participé à un trio local, ils prennent le nom de Rae Sremmurd. Le duo fraternel est signé par le producteur Mike Will qui sort en 2014 le single « No Flex Zone ». Dans une version remixée par Nicki Minaj et Pusha T, cette chanson se classe trente-sixième au Billboard. Bien lancé, le duo rap pop à tendance southern rap concrétise ce début flatteur avec le tube « No Type ». Numéro seize du Billboard (numéro deux en rap et numéro trois en R&B), le titre entre dans les charts français début janvier 2015. Au même moment, l'album SremmLife se classe numéro cinq à sa sortie aux États-Unis. Un deuxième volet voit le jour dès l'année suivante, judicieusement lancé par les singles « By Chance » et « Look Alive », qui s'invitent dans le classement hip-hop américain. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016