Biographie

Rage Against the Machine a séduit un public d'exclus, s'attirant la dérision non négligeable des critiques, avec une musique grandiloquente, farouchement polémique, forte de slogans et d’élucubrations gauchistes contre l'Amérique capitaliste, l'impérialisme culturel et l'oppression du gouvernement dans un cocktail Molotov de punk, de hip-hop et de hurlements. Le groupe voit le jour à Los Angeles au début des années 1990, après la dissolution de plusieurs groupes locaux. Le chanteur Zack de la Rocha vient des groupes Headstance, Farside et Inside Out ; le guitariste Tom Morello de Lock Up ; et le batteur Brad Wilk jouait avec le futur chanteur de Pearl Jam, Eddie Vedder. Complété par le bassiste Tim Bob, Rage Against the machine sort un premier album en 1992. © Jason Ankeny /TiVo