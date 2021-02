Biographie

Rainbow est le plus crédible succédané à Deep Purple. Formé par Ritchie Blackmore en 1975 et d'abord connu sous le nom de Ritchie Blackmore's Rainbow, le groupe poursuit en effet assez directement l'oeuvre de Deep Purple de la période dite MK II (de In Rock à Who Do We Think We Are). Comme à son habitude, le dictatorial Ritchie Blackmore fait valser les musiciens, Rainbow n'a jamais la même formation d'un album à l'autre. Malgré un succès finalement limité hors d'Angleterre, Rainbow sort quelques albums de très bonne facture, en tête desquels figurent Rising (1976), Long Live rock 'n' Roll (1978), et Straight Between the Eyes (1982). L'aventure s'achève définitivement en 1995 après Stranger in Us All. La formation de Blackmore's Night par le versatile guitariste en 1997 et le décès de Ronnie James Dio - révélé par Rainbow - en 2010 rendent improbable toute reformation. Il reste comme souvent des archives de qualité en plus des albums originaux, Anthology 1975 - 1984 sorti en 2009 et l'exceptionnel Live in Munich 1977 (2006) sont là pour témoigner de la splendeur de l'arc en ciel du metal. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015